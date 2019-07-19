物理治療師出手 運動健身不受傷

2019-07-19

文／賴怡妏

許多有規律運動的人，曾有在運動中或運動後產生肌肉骨骼痠痛問題，並影響日常生活。運動的本意應是要能夠強身健體，但怎麼還會有疼痛的問題出現呢？其實必須檢視運動的方式是否正確，透過正確的運動才能夠獲得運動所帶來的好處。

◎專業的物理治療師可以提供給您的運動指導：

●正確的運動觀念

在做正確的運動前需要正確的運動觀念與指導，例如不正確的深蹲可能會造成膝蓋或腰部受傷，因此需要專業物理治療師指導，才能避免傷害，達到訓練的目的。

物理治療師能藉由評估，透過運動力學與運動生理學的理論，針對不同運動，設計出適合的運動處方，並提供個人化運動訓練和專項運動訓練。

●運動前評估

完整的運動評估是不可少的，評估的目的主要是可以協助物理治療師充分了解運動者本身身體的情況，並因應不同情況，隨時調整，例如像慢跑，物理治療師可以直接分析運動者本身走路的步態、跑步的步態，或是特定不舒服的動作，接著去做跑步時的調整與訓練。

●防傷訓練

其實人人都怕運動會受傷，假設可以在運動前做好防傷訓練，不但可以減少運動傷害，還可增加運動表現。每種運動常有特定的運動傷害，物理治療師可以設計專項運動的防傷訓練，多一份準備，多一份安心。

●運動傷害治療

運動難免會受傷，甚至因此骨折。此時，物理治療師也可以透過徒手治療或是適量運動訓練介入，以溫和的手法消除患部的水腫及疼痛等效果，幫助運動者儘早恢復運動。

想要運動維護健康但又怕受傷，民眾可以就近尋求專業物理治療師的協助，在運動前做好萬全準備，運動後也能處理相關運動傷害和各種痠痛問題，帶你做好運動，達到訓練目的，提升生活品質。

（作者為彰化基督教醫院復健醫學科物理治療師）

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