生機飲食 化解蟲蟲危機

2019-07-19

文／鍾慧君

隨著晚婚、壓力、飲食和環境污染等影響，男性的精蟲數量和品質正在逐漸降低，其中精蟲數量少、型態不良、活動力差的「蟲蟲危機」尤為常見，因此，打造好「孕」體質，不只是女性的事，男性也應留意營養攝取，才能營造好「孕」體質。

◎多吃深色蔬菜補充葉酸

深綠色蔬菜如菠菜、空心菜、韭菜等富含葉酸。研究顯示，葉酸是細胞分裂和DNA合成的必需營養素，在精子生成的期間，補充足量的葉酸，能夠讓精子細胞穩定分裂，減少異常情況。

◎適量補充鋅、硒、精胺酸

鋅會參與精子的代謝合成，缺少鋅會使精子數目降低，但也不可過量，過高的鋅反而會減低精子的活動力；硒是睪丸發育、產生精子和精子動能的必需元素。富含鋅、硒的食物如肉類、海鮮類等。

此外，精胺酸會形成一氧化氮，能保護精子避免氧化傷害，含有精胺酸的食物有堅果類、五穀類、肉類、黃豆製品等。

◎補充抗氧化物維生素C、E

維生素C、E能避免精子DNA損傷，維持最佳精子功能，有助於提升精子與卵子結合，避免品質不良而流產。如芭樂、奇異果、台灣土棗等富含維生素C。堅果、植物油、五穀類等則有維生素E。

◎足夠的維生素D

維生素D可增加精子活動力，維生素D除可藉由日曬讓皮膚自行合成，也可透過食物來補充，如鯖魚、鮭魚、鮪魚、魚油、雞蛋等。

◎避免飽和脂肪酸、加工肉品

食用過多的飽和脂肪酸，如牛油、豬油、雞皮、豬皮、五花肉、香腸、培根、棕櫚油、椰子油等，會使精子數量下降。而食用反式脂肪酸，如氫化油、烤酥油、炸物、糕點、餅乾等，則會下降精子濃度。建議選用適當亞麻仁油、橄欖油、芥花油等富含ω-3脂肪酸的油脂。

多用心檢視自己平日的生活習慣，維持適當體重、多運動以及足夠的睡眠，並參考上述飲食原則，攝取有助精蟲品質的營養素，有助打造好「孕」體質。

（作者為台南市立醫院營養師）

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