親子共讀真有趣 提升語言能力so easy

2019-07-19

文／林峯全

「親子共讀」是近年來政府大力推廣的活動之一，不僅常被學校列為重點課程，在醫學上，親子共讀也一直被小兒科醫師及語言治療師支持。

◎究竟「親子共讀」有什麼好處呢？

根據研究顯示，從小接觸親子共讀的孩子，有比較好的語言理解和表達能力，情緒比較穩定，也更能夠理解他人，有良好的判斷能力。

◎什麼時候開始共讀最好呢？

其實從寶寶一出生的時候就可以開始親子共讀了。此時，家長應以布書或硬紙書為主，圖片儘量大而簡單，讓寶寶練習翻翻書，動手搓一搓、指一指，用不同的感官去接觸書本。

隨著年紀愈來愈大（大約2-4歲），我們可以增加一點簡單的故事情節，讓孩子嘗試理解故事的概念，但書本仍要以圖片為主，文字為輔。

到了4-6歲以後，故事情節與文字的比重可以漸漸增加，並強調故事的順序與因果，甚至讓孩子自由創造。

建議共讀的時間，每天至少5分鐘，可以在睡覺前，或孩子喜歡的時間進行。除了討論繪本中的圖片與故事外，也可以結合生活經驗，或是讓孩子說說自我的感受，對孩子會更有意義。

◎提供以下3個親子共讀的小策略給家長們：

●語句接力：故意說話說一半，讓孩子接下去把句子完成；例如：三隻小豬要去＿＿＿（蓋房子）。

●回憶故事：共讀完一個段落後，鼓勵孩子回想故事的情節，例如問問孩子：「剛才三隻小豬要做什麼呢？」

●討論取代詢問：不要一直問孩子「對不對」、「有沒有」等封閉式問題，改用開放式問句和孩子討論，例如：「圖片中，三隻小豬的房子怎麼了呢？」或是利用「5W1H」的問句：誰（who）、何時（when）、什麼（what）、哪裡（where）、為什麼（why），或如何（how）等，也可以讓孩子提問，家長回答。

有時候，照著繪本的文字唸，也是一個不錯的方式。重點是，爸媽每天願意撥出一點點時間，讓孩子選擇一本喜歡的書，和孩子一同分享故事，一同享受共讀的時光，不僅有利於孩子發展，對親子關係也有助益，何樂而不為呢！

（作者為亞東醫院耳鼻喉科語言治療師）

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