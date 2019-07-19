大叔球場不服老 賽後心跳破200 「陣發性心室上心搏過速」作祟 恐昏厥致命

2019-07-19

文／張育晟

44歲的「浩浩」年輕時是籃球場上萬人迷，畢業迄今仍會利用週末與小鮮肉鬥牛尬球，但每當激烈拚鬥後，下場休息時，心跳幾乎都超過200下，甚至會持續兩個多小時仍無法恢復正常，家人看他臉色發白、全身盜汗，建議到醫院檢查，才發現原來是「陣發性心室上心搏過速」作祟，提醒他要服老，運動量適可而止。

「浩浩」平時週間都沒有時間運動，多半都利用週末下午到球場打球2至3個小時。不服老的他，堅持與20歲上下的年輕小伙子同場競技，對戰強度十分激烈，整場球賽結束後雖然讓他全身四肢痠痛，氣喘吁吁，但也享受大汗淋漓的快感，彷彿重溫當年的美好時光。

不過最近半年來，他返家後發現心跳速度不像從前迅速恢復正常，反而是越跳越快，「每分鐘幾乎都是220下起跳」，甚至跳動頻率也不固定，讓他每每盜冷汗、眼冒金星，連話都講不出口。

據統計，55歲以下民眾中，每一萬人約有29人會有「陣發性心室上心搏過速」症狀，發作時心跳速度可能高達每分鐘130-230下不等。最常見的症狀包含：突發性的心悸、頭暈、頭重腳輕、呼吸喘和胸悶等，如果心跳速度接近每分鐘200下或是持續時間過久，還可能會有盜汗或是昏厥的嚴重症狀，也被歸類在「心臟病」的範疇。

至於造成「心跳過快」或「心律不整」的原因，可能與來自不同的心臟電氣傳導路徑異常有關，兩者處理的方式也不一樣，需要進一步檢查，例如靜態心電圖、24小時心電圖、心律事件記錄器，或是心臟電生理檢查等，才能確定心跳是否為「正常的快」或是「心律不整的快」，並加以治療。

對於一般民眾有以上提到的症狀，因情形頗為嚴重，建議就近到醫療機構，請醫師評估是否需要心電圖檢查，以便確診是否為心律不整或是其他更嚴重的心血管問題。

心跳手錶記錄 提供醫師診斷參考

症狀較輕微，或是無法到醫院檢查的人，或許可以利用市面上可靠度較高的穿戴式裝置或心跳手錶，來記錄心跳的速度，讓醫師當作診斷的參考。

萬一民眾在家中持續不舒服，在等待就醫之前，建議坐著或平躺，避免低血壓或頭暈造成跌倒或受傷，或嘗試咳嗽、用冰水或冰塊給予臉部冰刺激，也可閉住呼吸，假裝用力排便的感覺，這幾種作法都可透過影響支配心跳的神經，來終止心律不整。

（作者為亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任）

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