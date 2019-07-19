開山觀音畫像 回歸朴子高明寺

2019-07-19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局委託嵐厝創意公司進行朴子市文物普查，新北市民何崑琳收藏高明寺於九十二年前開山時贈送信徒的觀音佛祖畫像，得知該寺致力文物保存，日前捐回畫像，高明寺董事長陳英毅對於開山文物能夠回歸非常感動，將予修復保存。

日治時期開山時贈信徒

嘉縣文觀局委託嵐厝創意公司普查朴子文物，嵐厝負責人蔡金元與研究人員程瀅儒等人，六月中旬迄今已訪查四十餘間寺廟、教堂，記錄四百餘件文物。

何崑琳說，父親何水細生前是虔誠佛教徒，收藏佛教相關文物、畫作等，他整理父親遺物時，發現此幅高明寺觀音畫像，因本身興趣，常看朴子日新文化協會理事長陳俊哲的文史網站和臉書文章，得知此畫對高明寺史有重要意義，決定以父親名義捐給寺方。

陳俊哲說，高明寺在日治昭和二年（一九二七年）開山時贈出的觀音畫像，據他所知，目前加上何家捐回的這幅，共僅兩幅；蔡金元表示，這幅畫像是日本畫家所繪再印製而成，文物普查讓更多文物出現是美事一件。

朴子市長吳品叡多次陪同調查團隊走訪鄉間廟宇，其中在朴子頂灰窯巡天宮記錄清代的青斗石、青瓷香爐、日治時期神像等；吳認為，文物記錄非常重要，將從這次記錄中，精選文物出版成冊，讓民眾更瞭解家鄉歷史。

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