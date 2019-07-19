防颱抽水機管線擋路 害騎士斷魂

2019-07-19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為防颱準備，雲林縣各低窪易淹水區前天預佈移動式抽水機，疑因沒做好安全措施，十九歲郭姓騎士不慎撞上抽水機排水管，傷重不治，地方要求檢討做好警示設施，避免再發生憾事。

疑暗夜未做好安全警示

意外發生在口湖蔦松大排第十九號水門防汛道路，郭男前晚八點半騎機車行經，撞上橫越防汛道上移動式抽水機的黑色排水管，送醫不治。

當地民眾表示，防汛道路沒有路燈，入夜後四周漆黑，抽水機排水管又是黑色，沒有設置反光、警示燈等，根本就看不到排水管，靠近發現時已來不及。

據了解，包商前天共預佈廿多部移動式抽水機，發生事故地點只有東向設交通錐，西向完全沒有警示措施，郭男是由西往東行駛，是否有人員缺失正由檢警調查中。

湖口村民黃昱震指出，多年前自己也曾撞上抽水機排水管受傷嚴重，防汛有必要但安全絕不能馬虎，這已不是第一次發生，要求檢討相關安全設施，例如排水管塗鮮艷顏色、加裝反光條，避免憾事再發生。

19歲兒枉死 單親父痛心

郭父昨到事故現場查看，提到兒子時掩面痛哭，對包商竟沒做好安全措施，直說「離譜！孩子好不容易養這麼大，竟因為這樣走了。」

郭父指出，他與妻子離異多年，帶著兒女相依唯命，兒子很貼心乖巧，會幫忙做家事，去年高職畢業後提早當兵，退伍就急著找工作，沒想到會發生這樣的意外。

雲林縣府水利處長許宏博昨會同口湖鄉公所人員、包商會勘，許宏博指出，防洪需求移動式抽水機有必要，未來會提高安全措施，第一道在前後端要有交通錐做阻隔，避免人車進入；第二是抽水機的管材屬暗色系，將塗上有色彩或反光彩，遠處即可看見。

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