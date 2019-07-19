桃市住宅發展處搬家 申辦補貼別跑錯

2019-07-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府住宅發展處辦公場所原位於龜山區前代表會，因為業務需求增加已搬遷到中路二號社宅基地（地址：桃園區力行路三百號），住宅補貼從七月廿二日起至八月卅日止受理申請，由於許多民眾會採臨櫃申請，住宅發展處也呼籲民眾不要跑錯地方。

已從龜山區搬到桃園區

今年度住宅補貼申請方式，包含至住宅發展處、各區公所臨櫃申請，也可採郵寄、或至「內政部住宅補貼線上申請作業網站」提出申請，民眾只要在期限內提出申請即可，並沒有申請戶數額滿後則不再受理的情況。

住宅補貼 22日起受理申請

租金補貼每戶每月最高補助四千元，名額與去年相同都是一萬戶，申請者須符合設籍桃園市且無自有住宅，每人每月所得低於二萬一八六七元、每人動產低於十一萬二千五百元，申請者須滿廿歲、有配偶或與直系親屬同戶籍，單身者須滿四十歲。

住宅補貼內容還有「自購住宅貸款利息補貼」二一○萬元，名額六八六戶、可分廿年還款；「修繕住宅貸款利息補貼」八十萬元，名額三九六戶、可分十五年還款。這兩項利息補貼，須符合家庭年所得低於一二九萬元，每人每月收入低於五萬一○二三元、動產低於二七八萬元、不動產低於五二八萬元。

身障手冊已換新 別搞錯

住宅發展處提醒民眾，舊式「身心障礙手冊」（粉紅色）已於七月十日全面換成新式「身心障礙證明」，請要檢附身心障礙文件的民眾注意。

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