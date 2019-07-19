《竹縣》距淨水場不到300米 關西拒甲廢業設廠

2019-07-19

〔記者黃美珠、蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府初步通過，但尚未核定某甲級事業廢棄物處理業者關西廠的都市設計審議，關西鎮環境守護協會理事長溫志洸等地方人士向鎮長劉德樑陳情，指該廠距離關西淨水場不到三百公尺，將嚴重危害全鎮乃至鳳山溪下游用水安全，誓死反對，已發文要求縣府七月卅日前說明通過理由，不排除狀告監察院，興訟追究官員缺失。

憂下游用水安全 地方誓死反對

縣府表示，業者四月申請要在關西台三線旁、面積約一千三百四十三坪的「關西都計區」內工業用地新建廠房，依法須經都市設計審議委員會就其廠房造型、出入動線、法定綠地等外觀審議。

鎮長促開公聽會 縣府允嚴把關

初步審議要求業者須加強臨接台三線立面的綠美化，欠缺機車停車位也須修正，修正後才會核定通過，業者未明確說明蓋廠房的用途，環保局尚未收到興辦事業計畫書，如申請做甲級事業廢棄物處理廠，環評會嚴加把關。劉德樑則說，他不知有本案，希望縣府在准駁前先對地方召開公聽會，該工業區緊鄰淨水場取水口，只歡迎無污染的工業。

新竹縣橫山鄉豐鄉瀑布日前有人烤肉後沒帶走垃圾，遍地髒亂，被拍照po上網路，鄉長張志弘說，當地是橫山鄉的水源地，也是梭德氏赤蛙的保育區，已請清潔隊清除，歡迎民眾檢舉，鄉公所將會同警方調查開罰。

此外，新竹縣竹北市豆子埔溪水利大橋上游，近日被發現防汛道路兩側疑遭噴灑除草劑，造成溪畔近一公里枯黃一片，噴藥處附近還有水圳、稻田。前竹北市民代表許育綸表示令人憂心 ；縣府表示，將實地訪查，如確認噴灑農藥的行為人，依法裁處。

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