憂遭查報、損賣價 苗縣老屋健檢掛零

2019-07-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府獲行政院內政部補助辦理「老屋健檢」補助計畫，讓民眾了解自家建築的耐震能力，但效果似乎不彰，去年僅一件申請，今年迄今仍掛零。

苗縣府工商發展處分析，早期房舍多有加蓋，民眾擔心申請老屋健檢後被查報違建，或擔心健檢後的評估資料會被公開，屆時會影響買賣價格；該處強調，健檢評估結果僅提供民眾自行參考，縣府不會公開，請民眾不用擔心資訊被揭露。

此外，老屋健檢後若發現房子結構出現問題，如何進行改善，民眾可能擔心要再多花一筆費用，但今年政府提供危險及老舊建築相關補助方案，應該可以解除民眾疑慮。

苗縣府工商發展處指出，「老屋健檢」計畫總補助金額三百五十萬元，補助對象為八十八年十二月卅一日前，取得建造執照私有合法建築，或經執行機關認定可進行耐震評估的私有合法建築，且作為住宅使用比例達二分之一以上，得以一幢（棟）為單位申請。

工商處表示，總樓地板面積未達三千平方公尺，每棟補助六千元；三千平方公尺以上，每棟可獲補助八千元。若進行詳細評估，每棟補助以不超過總評估費用三成為限，補助上限不得超過四十萬元。

苗縣府工商發展處強調，會持續宣傳，讓更多民眾了解相關訊息，例如與公寓大廈住戶進行座談會時，會告知民眾此補助計畫。

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