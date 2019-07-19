《花蓮》高一不突出 鄭宏杰拚上一類組最高分

2019-07-19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學指定科目考試昨天公布成績，花蓮高中包辦花蓮區第一、二、三類組最高分，一類組最高分鄭宏杰成績四九七．七分，預估可上台大；二、三類組榜首鍾咏廷成績分別是四一三．九五分、四九七．三五分，可望考取醫學系。

花蓮區每年指考報考人數均遠低於一月份舉辦的大學學科能力測驗，一月的學測有二千零三人，七月的指考只剩四○六人還繼續上場拚。

鄭宏杰就讀花蓮高中普通班，在師長眼中高一成績不算突出，高二開始積極投入學習，成績突飛猛進，高三以後躍為社會組全校前三名。他大學學測四科總分五十二分，因分數無法達到理想校系，決心投入大學指考，昨成績發布他拿到總分四九七．七分，是花蓮區一類組最高分。

花蓮區二、三類組最高分為鍾咏廷，為數理資優班學生，高中三年校排前五％，學測四科總分五十七級分，其中數學、自然滿級分，為了進醫學系決定考指定科目考試。這次指考他國文、物理、化學三科成績都在PR（百分等級）九十八以上。

教務主任李運生說，鄭宏杰的興趣是商業管理相關科系，以他的成績有機會進台大，鍾咏廷的指考成績也可望順利錄取醫學系。

國立花蓮女中今年校內一、二、三類組最高分分別是羅石家瑄，成績四九二．一分；校內第二類組最高分黃彥云，成績三八一．八分；校內第三類組最高分賴頤禎，成績四五一．八分。

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