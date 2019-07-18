用力便便就昏倒 國一生罹布魯格達氏症候群

2019-07-18

記者蔡淑媛／台中報導

就讀國一的王小弟從國小就開始便秘，曾因用力大便就昏倒，但因無明顯症狀，也不以為意。沒想到去年上國中後，便秘加劇，一週只排便一次，結果近一年就因用力排便而昏倒4次。

今年3月他在學校因用力排便，結果昏倒送醫，急診醫師發現他的心電圖異常，進一步診治發現他罹患少見的先天性心臟病「布魯格達氏症候群」，除了心律不整、暈厥外，甚至有猝死風險。

少見先天性心臟病 有猝死風險

中國醫藥大學附設兒童醫院急診科醫師陳浚穠指出，布魯格達氏症候群是心臟電路通道異常，引發心律不整，有20%是基因異常。亞洲地區的盛行率約為萬分之12，以男性較常見，各年齡層都可能發生，30至50歲的青壯年為主要好發族群。

陳浚穠表示，青少年昏厥（俗稱昏倒）並不少見，昏厥是突然且短暫失去意識，伴隨肌肉張力消失倒地，症狀通常持續數秒到一分鐘，之後就恢復知覺，發生原因有低血糖、低血壓、過度換氣、心臟血管疾病和腦部疾病都應該及早就醫。

心臟電路通道異常 引心律不整

王小弟身材中等，也愛運動，之前昏倒數次也曾就醫，但是無明顯症狀，被認為是貧血、壓力大，所以未積極治療，後來在學校昏倒後醒來送醫，外表也無異狀，他自己還說一年來已經昏倒4次了。

陳浚穠為王小弟做心電圖檢查發現異常，懷疑是布魯格達氏症候群，在用力排便時，因心跳變慢，可能誘發心律不整而昏倒，轉至心臟內科確診。

由於王小弟心律不整昏倒只在排便用力時發生，因此未植入心臟去顫器，但要持續追蹤，醫師並要求他要多吃青菜、水果，以避免便秘；同時也提醒他，如果發燒、情緒起伏太大時，出現心跳加快等不適症狀時，要儘快就醫。

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