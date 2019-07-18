芭樂沒很甜？ 貪吃造成血糖飆

2019-07-18

記者陳冠備／彰化報導

「芭樂吃起來沒什麼甜味啊，怎知血糖會飆高？」60歲的詹先生是糖尿病患者，平時相當注重糖分控制，準時吃藥，日前友人送來芭樂，他品嚐後認為「沒很甜」，於是連吃好幾天，結果發生身體不適，到院檢查有血糖飆高現象，他才知道竟是「不甜的芭樂」惹的禍。

口感雖不甜 但仍含高糖分

醫師提醒，芭樂的口感不甜，但仍含高糖分，不能僅靠味覺當衡量糖分的工具。

詹先生罹患糖尿病後，每3個月一次到彰化醫院進行例行追蹤檢查，平時糖化血色素（HbA1c）一直都維持在7左右，近日詹先生到院檢查竟飆高至9.3，一般人在4到6之間，糖尿病患者維持7以下，顯然超標許多。

彰化醫院糖尿病個管師邱小佳得知此事，詢問詹先生最近飲食有什麼改變嗎？他表示，每日按時服藥，也未違規偷吃甜點，還保持每天健走一小時運動習慣，對血糖飆高也感到不解。只是最近水果有多吃一些，因為芭樂吃起來沒很甜，所以連續幾天都吃，也多吃幾顆，原來問題就出在這裡。

「甜不甜不能完全靠舌頭」，邱小佳指出，其實有些水果吃起來不甜，但內含糖分卻是多得嚇人，芭樂口感不會太甜，升糖指數也不高，但畢竟還是水果，糖尿病患者還是不宜多吃。

夏季水果盛產 最易吃過量

檸檬酸味往往會蓋住本身的甜味，易讓人產生味覺上的錯覺進而過量食用，邱小佳建議一天吃兩份水果即可，水果一份的量大約是女性的一個拳頭大小。

彰化醫院新陳代謝科蔡永新醫師表示，台灣水果盛產，夏季也是最常發生糖尿病患誤吃過量水果導致血糖起伏過大的時候，糖尿病患者不能只靠味覺來當衡量糖分的工具，詹先生就是貪食太多認為「不甜」的水果導致血糖飆升，經改善飲食與按時服藥，目前已恢復穩定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法