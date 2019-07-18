老舊破損 斗六運動公園公廁整修

2019-07-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市環保運動公園的公廁，造型獨特，但年久失修，內部十三間廁所已有四間損壞不能使用，另廁所與廁所間的隔板還被挖洞，問題重重，斗六市公所決斥資一百七十萬元整修內外，解決漏水及廁所損壞問題外，另屋頂毛玻璃倒影折射產生的隱私權問題，也會一併解決。

13間壞4間 隔板被挖洞

斗六市公所公用課長孫旺田表示，斗六假日人文市集開幕後例假日環保運動公園湧進上萬人潮，現有的公廁因老舊破損，已無法滿足民眾需求，將於下週一起以五十個工作天修理公廁及改善相關設施，在廁所停時倍用期間，會設置流動廁所，暫時滿足民眾如廁需求。

玻璃屋頂會折射一併解決

孫旺田表示，老公廁問題多，光馬桶不通無法使用的就是四間，公廁間的隔板被民眾惡意挖洞，雖已經補起來，但民眾如廁時心理還是會不舒服，而且觀感不佳，另洗手台及小便斗都有漏水問題，導致廁所地板常年溼滑；另廁所屋頂沒加蓋，天花板的毛玻璃會倒影折射，讓上廁所的民眾有「春光外洩」的可能，屆時也會一併解決。

公所未來將進行屋頂防水層更新，改善殘障廁所，以符合目前法定標準，小便斗及水箱更新，廁所隔間更新為塑鋼門，照明設備更新，增設四座休憩座椅，設置截水溝；另為增加附近的夜間照明，在將在一個月內增設路燈及照明設施。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法