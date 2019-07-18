《雲林》自費辦暑營 里長蔡朝忠一辦16年

2019-07-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕學才藝、上安親班不用錢，虎尾安溪五連霸里長蔡朝忠年年自籌經費開辦暑期育樂營至今十六年從未中斷，朋友都笑他傻，他卻甘之如飴，因為有人喜歡他的「傻」而幫忙出錢，讓學堂年年都能順利開辦。

輔導虎尾安溪弱勢童

暑假到了，為了不讓小朋友「趴趴走」，尤其是經濟弱勢家庭的孩子根本沒錢上安親班，蔡朝忠當了快廿年的里長，十六年前他利用安溪社區活動中心開辦「安溪學堂」暑期營，從輔導孩子完成暑假作業做起，如今更進一步教這群弱勢孩子畫畫、國樂、武術、陶藝等各種手工藝DIY。

安溪學堂今年以祖孫童樂會為主題，結合長青食堂與兒童育樂營加上國樂課程，昨天課程特別安排繪本手做課程，以社區孩子林芯羽所創作的「餃子阿嬤」繪本為課程，請來繪本中介紹的餃子店第二代老板娘黃惠君為小朋友說故事，氣氛溫馨。

愛心打動人 各界伸援

今年共有八十名孩子參加安溪學堂暑期營，蔡朝忠說，一開始申請不到公部門經費，常常得為錢奔波，但他從不放棄，這樣的精神打動許多人，吸引不少人主動來授課，也有慈善團體挹注或捐出講師費，不少社區孩子就讀高中職或大學後再回來當志工回饋，讓安溪學堂年年都能順利開課。

另外，虎尾國中昨天結合台灣葡萄園社會關懷協會舉辦為期二天暑期新生科學營；虎尾警分局則結合虎尾柔道館開辦柔道夏令營，加強暑期保護青少年執行青春專案，培養學員的自信與潛能開發，並教導青少年學習保護自己、遠離毒品、反幫派、反詐騙、反性剝削。

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