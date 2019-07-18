防野狗傷人 嘉縣啟動精準捕捉專線

2019-07-18

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕國內屢傳流浪犬追咬用路人衍生傷亡事故，嘉義縣狀況也相當嚴重，尤其沿海養殖區，野犬成群結黨追逐人車，為患甚烈，對此，縣長翁章梁昨宣布，今起執行「強化精準捕犬」，由家畜疾病防治所專人專線受理通報，以既有家畜所與各公所清潔隊人力來辦理捕捉、加強動保棄養稽查開罰、提高流浪犬絕育量能，增加守衛犬認養量等。

危難犬貓救援也有專線

強化精準捕犬宣示活動，昨由翁章梁主持，動保協會理事長林茂盛、義竹鄉長黃阿家、東石鄉長林佳瑩、布袋鎮長林鳳梅、議員姜梅紅及陳文忠等人見證，宣布精準捕捉專線今天啟用，危及人車安全的問題犬隻捕捉撥打05-3620373，如屬危難犬貓緊急救援則洽0932-525-995。

陳鳳梅說，沿海流浪犬往往會主動攻擊人車，致人心惶惶，鄉下長者居多，可說是步步危機，希望透過精準捕犬，減少流浪犬危害，讓長輩們安心外出。

未絕育登記、棄養開罰

家畜所長林珮如表示，目前全縣寵物登記率約七成，仍有成長空間，按動物保護法相關規定，沒有為家中犬貓絕育並辦理寵物登記，或放縱家犬任意遊蕩者，飼主面臨開罰五到二十五萬元，若任意棄養犬貓經查獲者，也將裁罰三到十五萬元，請民眾務必遵守規定，以免觸法挨罰。

林珮如說，縣府爭取經費編列預算辦理寵物免費絕育活動，今年迄今辦理四十一場、處理二千隻，接下來還有二十場以上，呼籲全民共同減少流浪動物的發生。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法