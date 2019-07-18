颱風逢大潮 雲嘉嚴防海水倒灌

2019-07-18

〔記者林國賢、丁偉杰、蔡宗勳／綜合報導〕輕颱丹娜絲進逼，雖路線往東偏移，但因正逢滿月大潮，恐會增加排水難度，雲嘉縣市政府展開防颱措施，包括滯洪池放空池水，易淹水區布建移動式抽水機等，雲林水利處長許宏博提醒沿海地區民眾防範海水倒灌，其他易淹水區慎防大雨成災。另，雲嘉今照常上班上課。

雲林放空12座滯洪池

受丹娜絲颱風外圍環流沉降影響，雲林昨天氣溫飆高，農民頂著高溫搶收蔬菜。雲林縣府昨天災害應變中心三級開設，縣長張麗善昨巡視水林鄉塭底抽水站、台西鄉海口排水抽水站暨滯洪池、斗六市文生堤防抽水站等地視察防汛整備工作，當場測試抽水設備功能，要求各單位做好萬全準備，確保鄉親周全。

布建335台移動式抽水機

縣府水利處長許宏博表示，縣內十二座滯洪池已經放空，增加滯洪空間循環，地層下陷區要嚴防海水倒灌。縣府今年爭取五十七台移動式抽水機已經全部到位，加上原有抽水機，全縣現有中、大型移動式抽水機三三五台，已針對各公所提示的易淹水區完成布建，配合抽水站、水閘門保護內陸免於水患侵襲。

嘉縣市易淹區布設抽水機

根據中央氣象局嘉義氣象站預測資料，昨天下午四點起的二十四小時雨量預測，嘉義地區平地八十至一百五十毫米、山區一百至二百毫米，嘉義縣政府昨已在易淹水地區完成布設一百七十台移動式抽水機，另有七十台待命支援，嘉義市政府也在紅瓦里等地勢低窪區，布設十一台移動式抽水機應變。

嘉縣8座滯洪池放空

水利署第五河川局長張庭華表示，丹娜絲來襲，適逢大潮及熱帶氣旋低壓抬高海水位與風浪作用，恐更增加嘉義沿海地勢低窪地區排水難度，昨已協調縣府提前放空縣境八座滯洪池，例如白水湖第一滯洪池及內田考試潭滯洪池，已分別達最低水位負一．八公尺及負一．三公尺，並透過滯洪池閘門啟閉操作，增加滯洪空間循環持續滯洪，盼發揮效果，減少災情。

嘉義縣長翁章梁昨午主持丹娜絲颱風災害應變中心整備會議，指示相關局處用最高規格面對可能發生的災情，加強預防與應變措施，東石鄉掌潭村、栗子崙、布袋鎮考試里等易淹水地區，已做好移動式抽水機預布規劃。

嘉義市長黃敏惠表示，市府工務處昨天上午八點成立水災災害應變小組，中午前在易淹水的紅瓦里、興村里甜根仔草堂、後庄排水、番仔溝橋等處，布設移動式抽水機待命。

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