新北馬崗漁村 爭取登錄聚落建築群

2019-07-18

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市貢寮區的馬崗漁村是台灣最東邊聚落，以具有百年歷史構築的石頭屋及擋風浪牆聞名。但部分地主有意收回土地由開發建商進駐投資，居民便向文化局申請登錄聚落建築群，盼保存當地文化資產。文化局昨天召開古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會，待市長侯友宜簽核後公布。

台灣最東邊聚落 居民多「海男海女」

馬崗漁村居民大多為靠海為生的「海男、海女」，為應付天然災害，石頭屋和石堤防的建築物具有百年歷史，更是當地一大特色。

石頭屋和石堤防建物 具百年歷史

但聚落建築群提報居民游伯軒表示，近年石匠難尋使當地房屋修繕不易，部分石頭建築已拆除，或是搭配水泥、鐵皮等材料來補強風化崩壞的結構，盼提報文化資產能由政府力量協助保存當地樣貌。

文史團體指出，該聚落開墾之初，土地登記於少數人名下，其他人固定向地主繳租，沒想到幾年前地主卻把聚落一半以上的土地賣給開發公司，石頭屋面臨拆除命運，地方爭取希望保存本土文化價值。

委員初步認定符合聚落建築群基準

文史團體表示，相關人員前往會勘、辦公聽會和專案小組會議，委員初步認定馬崗漁村具備文化資產價值，符合聚落建築群之登錄基準，包括整體環境具地方特色、歷史脈絡與紋理完整且風貌協調具保存價值，以及具建築或產業特色。

召開審議會 待市長簽核後公布

居民江芠萍的家族在馬崗漁村定居百年，希望政府能讓更多人看見當地的特色。里長吳文益也說，當地現行的自然資源吸引不少觀光客。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯指出，馬崗漁村地理位置和氣候特色進一步帶動產業經濟和信仰文化，若未來財團在卯澳興建遊艇港、馬崗遊樂區等，景觀保護區和海域資源保護區恐將大幅減少。

建商代表則表示，現聚落不少房屋被當地居民自行改建，外觀已遭破壞，若讓適當產業進駐可帶動當地發展。

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