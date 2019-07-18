颱風來襲 陳其邁視察美濃防災

2019-07-18

〔記者黃佳琳、王榮祥、洪定宏／高雄報導〕颱風丹娜絲來襲，預計今明兩天將影響全台，高雄市長韓國瑜下令「零災害」被質疑說大話！帶隊至美濃防災視察的行政院副院長陳其邁則指出「料敵從寬，禦敵從嚴」，做得扎扎實實、實實在在比較重要；韓國瑜晚間冷回：「我們都在做」。

陳宣告前波豪雨農損 政院已公告補助

陳其邁擔心高雄災情，特地率團隊南下高雄美濃視察農業備災情形，並宣告前波豪雨造成的農損，行政院昨已正式公告補助。

陳其邁昨下午前往高雄美濃與農民座談，被問到對高雄市長韓國瑜訴求防颱零災害的看法，他認為做得扎扎實實、實實在在比較重要，希望這次颱風，高雄能大家平安。

韓視察神農路清淤 3分鐘快閃兩度交管

韓國瑜昨天下午視察鳥松區神農路清淤工程，他聽取簡報、查看曹公圳支排後，跨過馬路查看清淤箱涵約三分鐘，但因神農路交通流量大，警方管制兩次，耗掉駕駛人約一．五分鐘。

最後韓國瑜接受媒體聯訪，原本都能讓媒體「問好問滿」，但聽到媒體要詢問他關於行政院長蘇貞昌批評「哪有餘力選總統」的回應，韓國瑜快閃離開。

市府開設災變中心 指有百餘兵力可救災

市府昨下午三點成立丹娜絲颱風災害應變中心二級開設，韓國瑜傍晚則主持災防會議，表示已跟軍方聯繫、有百餘兵力隨時投入救災，並重申希望做到零災害。至於今天是否再會勘清淤點，韓國瑜指出應看狀況。

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