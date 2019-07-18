高捷岡山路竹延伸線 二階環評過關

2019-07-18

〔記者劉力仁、王榮祥／綜合報導〕打造高雄三十分鐘生活圈，高雄市捷運局規劃高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）昨天順利通過環評審查，未來將整合紅橘線資源，提供北高雄更多行的便利。

打造高雄30分鐘生活圈

高雄市捷運局規劃高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）於二○一八年十一月開始施工，第二階段沿省道台一線往北至湖內區之台一線與台二十八線交叉口附近，全長約十一．六三公里，沿線共設置七座高架車站 （RK2-RK8）。

環評委員初審時認為原規劃路線與台鐵岡山—路竹—大湖段高度重疊，且RK7至RK8段沿線民眾居住密度高，施工及營運期間可能造成沿線景觀、噪音振動等重大衝擊，建議應繼續進行第二階段環境影響評估，詳細研究運量需求，並針對捷運開發衍生之停車需求與臨停空間等議題，提出符合當地需求之路網配套措施。

高捷局縮減開發規模

為求環評過關，高雄市捷運局縮減開發規模送環評大會審查，將RK7至RK8段納入第三階段開發，第二階段僅開發RK2至RK6路段，原來十一．六三公里縮短為七．八四公里，均採高架方式興建。

高雄捷運局強調，規劃案將可使捷運服務範圍擴及岡山、路竹地區，打造高雄三十分鐘生活圈；串連楠梓加工出口區、橋頭科學園區以及南科高雄園區等三大科技園區之旅運需求；串連小港國際機場、高鐵左營站等，旅客不需要多次轉乘；彌補北高雄地區公共運輸網絡不足之處，使台鐵、捷運、客運相互轉乘。

將對台一線擬定減污對策

環評委員審查過程中，質疑高雄捷運局運量估算不確實，要求針對各運具之通勤需求，對周邊環境、居民之衝擊提出減輕對策；高雄市捷運局估算RK2至RK6運量，二○四一年每天為三九四四○人次，尖峰時段每小時四九三○人次。未來沿線將有十三％居民搭乘捷運，降低汽機車使用比率，也將對台一線擬定污染減輕對策，最後獲得環評委員認同，通過此案。

高捷岡山路竹延伸線 第二階段

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