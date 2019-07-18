颱風環流 桃園市府：復興區嚴防雨災

2019-07-18

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕中央氣象局昨天上午對颱風丹娜絲發布陸上颱風警報，桃園市列入警戒範圍，市府災害應變中心隨即完成三級開設，而隨著颱風路徑北偏，氣象局昨晚八點半解除陸上颱風警報，市府也宣布桃市今天正常上班上課。

警報雖解除 防颱準備仍待命

不過，災害應變中心指出，今、明兩天為颱風環流影響較大的時間，復興區仍應嚴防降雨可能帶來的災害，消防單位已完成人員、機具整備，將視天氣及災情狀況，評估是否進行居民撤離。

備妥5萬個沙包供民眾領取

桃園市不少地區昨天下午已下起陣雨，有鑑於近期多場強降雨，造成全市上百處發生積淹水災情，市府水務局長劉振宇表示，已備妥五萬個沙包開放民眾領取，可就近洽詢區公所或當地里長，另已備妥一百四十部抽水機、一千六百塊防汛鼎塊待命。

劉振宇說，對易發生積淹水的地區，包括平鎮區莊福路及福德路口、桃園區樹仁三街、八德區僑興新村、桃鶯路興隆街口、忠義街、龜山區興邦路、龍潭區健行路、中壢區大牛欄分渠、中華路普忠路口、觀音區濱海休息區及中壢區14A埤塘滯洪池，已預佈十三部六吋、十二吋大型抽水機待命。

最受民眾關注的排水溝「清淤」問題，劉振宇表示，區域排水部分今年已完成清淤九十四公里、雨水下水道四十四公里，共清出一萬噸的量體。

另外，水務局開發的「兵棋圖台系統」，運用智慧管理進行防汛、災前整備作業，將沙包、抽水機、在建工程等相關資訊整備情形、數量及照片，以視覺化、地圖化方式呈現，以利配合災情將資源作最好的分配，也與桃園捷運、桃園機場公司建立LINE平台，針對颱風災情建立聯繫、支援。

市府表示，雖然颱風陸上警報已解除，但其路徑仍可能改變，多項活動及收垃圾、路邊停車、風景區、公車、捷運營運等將視停班停課狀況決定是否取消、減班或閉園，各大醫院門、急診同樣視停班停課狀況異動，請民眾注意相關訊息。

週六日北橫探險節、週日千人牽罟延期

原訂廿、廿一日「北橫探險節」高空彈跳、溯溪之旅和跑酷活動，已確定延至八月三、四日；一度延期至廿一日的「海客文化藝術季」千人牽罟，再延至八月四日舉辦。

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