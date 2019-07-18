斥資近億元打造 桃園民富社福館後年5月完工

2019-07-18

〔記者謝武雄／桃園報導〕由桃園區公所規劃、設計的民富社福館，總工程費約九千九百八十萬元，目前正進行細部設計，預計於後年五月完工，將作為寶山、福元、忠義、大有及三元等五里的里民集會空間，另會設置幼兒園、長者關懷據點，提供市民多元活動空間。

多功能用途 提供5里的里民集會所

桃園區長陳玉明表示，民富社福館基地位於桃園區民富十三街底的公二公園（大有梯田生態公園）內，占地二百二十六坪，將興建地上三層，地下一層建物，總樓地板面積約六百六十五坪，落成後一樓將作為市民活動中心、社區關懷據點與幼兒園幼幼班兩班，二樓作為里辦公室及社區教室、幼兒園三班，三樓則是托嬰中心、行政辦公室及保健室、廚房等單位，可托育四十五名嬰幼兒。

將設關懷據點、托嬰、幼兒園等

陳玉明指出，民富社福館結合公園整體景觀設計，延續無障礙景觀步道系統與植栽特色，對外塑造多元開放親近的中庭主入口意象，並善用節能遮陽格柵，以及綠化植生牆等立面設計，打造讓廣大市民能夠親近自然的友善綠建築，由於鄰近虎頭山，更擁有豐富的自然生態及景觀資源。

結合公園整體設計 友善綠建築

副市長游建華昨主持市政會議，聽取陳玉明簡報「民富社福館新建工程」，會中要求工務局、水務局、都市發展局及建管處等相關單位盡力協助相關作業，以加速工程期程，且因工程經費有限，包括室內辦公家具、櫥櫃等非固定式設備，使用單位應配合工程進度編列預算採購，讓社福館的內裝設計能更符合使用者需求。

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