苗縣準公共幼兒園名額 增至6184人

2019-07-18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府響應中央推動公共化教保服務政策，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」，苗縣今年準公共幼兒園數大幅成長，從六月份公布的三十五園，三千九百零四個就讀名額，又成長至目前五十七園，提供六千一百八十四個就讀名額，每人每月不超過四千五百元，以減輕家長經濟負擔，即日起報名至額滿為止，家長可直接向幼兒園洽詢入園事宜，或洽縣府教育處了解相關事宜。

低收家庭子女免費

縣府教育處學前教育科表示，就讀準公共幼兒園家長繳交費用，每人每月不超過四千五百元，第三名以上子女，每人每月繳費不超過三千五百元，雖較一般公立幼兒園約三千元高，但比私立幼兒園低廉；另外，若符合低收入、中低收入戶家庭子女，則能「免繳費用」。

「首選當然是公家的！」不少家長坦言，公立幼兒園收費便宜，且教保人員都有公部門保障，而私立幼兒園雖各有特色，課程內容也不同，但對收入並不算高的家庭而言，是不小的負擔。

目前已成長至57園

教育處學前教育科指出，設立「準公共幼兒園」目的主要有兩項，分別是減輕家長負擔及提高教保員品質，畢竟苗栗縣內公立幼兒園包含國小附設幼兒園及鄉鎮市公所幼兒園有限，過去家長常擠破頭，如今，縣府再擴大與私立幼兒園簽訂契約合作，成長至目前五十七園，提供六千一百八十四個就讀名額。

園方須符6項要件

學前教育科強調，縣府與符合「收費」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等六項要件的私立幼兒園簽訂契約合作，視為「準公共化幼兒園」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法