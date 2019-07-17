角膜塑型片控制近視 可免散瞳劑畏光困擾

2019-07-17

記者陳建志／台中報導

台中一名小四女童，兩年來都點長效型散瞳劑控制近視，雖效果不錯，但看東西還是會出現畏光情形。幾個月前上體育課打球，因陽光太強，眼睛畏光睜不開遭球吻，連鏡片都打破，所幸沒傷到眼睛、臉蛋，經家人與醫師討論，決定配戴角膜塑型片治療，順利控制近視度數不再加深。

亞大醫院眼科醫師夏寧憶表示，台灣近年近視盛行率逐年攀升，且有度數加深和年齡提前的現象，強調小朋友點散瞳劑後，若驗光後，遠視度數低於50到100度，就是近視的高風險族群，此時可使用低濃度的長效型散瞳劑（即阿托品），此方式可有效抑制眼軸增長，減緩近視的進展，避免惡化為高度近視。

夏寧憶指出，雖濃度越高的阿托品藥水，控制近視的效果越好，但畏光、看近模糊的副作用也越明顯，雖可使用變色鏡片、太陽眼鏡、帽子等遮陽物，減少光線進入眼睛，但對於好動的孩童來說，常因急著到戶外活動忘了配戴，在陽光下，容易因畏光而發生意外。

最低適用年齡為9歲

夏寧憶表示，目前衛福部規定角膜塑型片最低適用年齡為9歲，為了解決這名小妹妹的困擾，建議配戴角膜塑型片，這是利用夜戴硬式隱形眼鏡的技術，在睡眠時配戴6至10小時，改善角膜弧度矯正近視，且在不戴眼鏡下，也能保有整天好視力，取代白天使用眼鏡或隱形眼鏡的功能，並透過周邊離焦的光學刺激原理，達到控制眼軸增長的效果，若搭配低濃度阿托品藥水，能讓控制近視有更好的效果。

夏寧憶提醒，孩童配戴角膜塑型片時，家長應注意鏡片清潔，避免出現角膜潰瘍，且平常養成良好的護眼習慣，看書、寫字光線充足，且距離保持35到45公分，每天戶外活動兩小時，若未滿兩歲則避免看螢幕，兩歲以上幼兒一天看螢幕不要超過一小時，才能有效預防及控制近視。

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