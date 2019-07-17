「思覺失調症」重規律用藥 長效針劑可穩定藥效

2019-07-17

記者蔡淑媛／台中報導

30歲的王小姐大學畢業後，在自家飲料店工作時，出現被害妄想，覺得家人在食物下毒，開始不吃不喝，也不洗澡，後來覺得鄰居也害她，天天大吵大鬧，甚至翻桌、拿棍恐嚇，一年半前被強制就醫，確診罹患思覺失調症，但不想住院。經評估接受每月一次的長效抗精神病藥物針劑，並配合居家治療，現病情穩定控制，重拾正常生活與工作，也開始與異性約會交往。

中山醫學大學附設醫院身心科醫師廖尹鐸指出，思覺失調症是腦內多巴胺失調引起的腦部疾病，是多基因疾病，或是媽媽懷胎時，病毒感染、營養不良或濫用藥物等引起，出生後長大遭遇壓力、人際挫折誘發，發病年齡約在15至30歲間。

避免忘記服藥或拒吃問題

廖尹鐸表示，思覺失調症患者會出現妄想，覺得被害、被監控或誇大自我等，出現聽覺、視幻覺，認知功能退化、無法自理生活，常因這些持續對話聲音或是責備的聽幻覺，出現情緒焦躁或對著空氣自言自語，學生可能會常缺課、無法專注、學業退步，成人可能會變得孤僻、工作曠職，或是與職場上他人起衝突等。

廖尹鐸說，思覺失調症患者在急性發病時，思考混亂、語言無邏輯、行為怪異，甚至與人嚴重衝突，又不願配合治療，可能需要強制就醫、住院，但很多人不想住院，也不肯吃藥時，可評估施打長效針劑，與每日服藥效果一樣，都是抗精神病藥物，微調腦內多巴胺，減少妄想、幻覺和衝動性。

長效針劑穩定釋放藥物濃度，可避免患者忘記服藥或用藥服從性不佳的問題，一年復發率降到10%以下，但是施打針劑一開始作用較慢，約要3、4週才會發揮作用，也有患者不願打針而寧可服藥，因此須依患者病情和環境選擇療法，兩者均有健保給付。

現在新的治療藥物也無傳統藥物全身僵硬、倦怠、反應變慢、嗜睡等副作用，現在患者規律服藥後，也看不出異狀。

廖尹鐸強調，思覺失調症就像腦部的慢性病，只要患者配合，7成以上都有很好的療效，像王小姐現在病情好轉，就像未發病前的情形，針劑也改為每3個月打一次。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法