甲狀腺腫瘤射頻消融術 傷口如針孔 不影響外觀

2019-07-17

記者林惠琴／台北報導

28歲李小姐右頸有甲狀腺良性腫瘤，外觀呈現「大脖子」，且近期有變大情況，4公分大小造成吞嚥卡卡，加上即將拍攝婚紗照，擔心屆時必須修圖，因此決定接受治療，相較於傳統動刀留下明顯疤痕，經醫師建議採射頻消融術，傷口僅針孔大小，幾乎不影響外觀，讓她安心準備當新娘。

手術30-60分鐘 不須住院

馬偕醫院一般外科主治醫師郭其毓表示，台灣約1/3民眾有甲狀腺腫瘤問題，臨床觀察發現，以女性居多，占比約7成，尤其集中在20至30歲，具體造成原因尚不明，可能與遺傳、體質等因素有關，初期往往沒有明顯症狀，但大到一定程度後，會有脖子看起來鼓鼓的、吞嚥不順暢，以及特定睡姿容易有壓迫感等症狀。

郭其毓指出，甲狀腺良性腫瘤不一定要切除，可持續追蹤觀察，但若有變大的情況，甚至壓迫到氣管、食道，引發呼吸、吞嚥困難時，建議要進一步手術治療，不加以理會，隨著腫瘤變大，後續處置也會增加風險。

郭其毓說明，傳統手術通常會將出現腫瘤一側的甲狀腺整個摘除，必須全身麻醉、留疤4至7公分、手術1.5至2小時、住院2至3天，且萬一術後剩下一側的甲狀腺無法維持正常內分泌運作時，恐會產生甲狀腺低下情形。

主要用於良性腫瘤 須自費

郭其毓指出，相較於傳統手術，現有射頻消融術透過超音波導引確認位置，將射頻電極針經由皮膚置入甲狀腺腫瘤，利用熱能破壞腫瘤組織，過程只要局部麻醉、傷口僅針孔大小、手術30至60分鐘、無須住院，術後少數病人會有輕微瘀青腫脹，但腫瘤會逐漸壞死、被腺體吸收，約半年至一年可減少原本體積80%，進而達到改善症狀與外觀的療效，只是目前健保尚未給付，民眾必須自費，每次約6萬元。

郭其毓指出，目前射頻消融術主要用於甲狀腺良性腫瘤，因此術前須經過醫師評估及超音波檢查、1至2次甲狀腺細針穿刺細胞學檢查，排除惡性腫瘤可能性，再視腫瘤大小等因素，執行1至3次不等。

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