大座司機40年 載過20位大隊長

2019-07-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕人生能有幾個四十年？六十五歲的黃和昌把人生精華都給了高市交通大隊，他平安溫馨接送近二十位大隊長，看著許多大隊長官場浮沉，他是永遠的「大座司機」，為人和善客氣，卻不失正義熱血的個性，經常幫助弱勢，黃於昨日屆齡退休，歷任坐他車的大隊長回娘家歡送、感謝他。

交通大隊資深駕駛黃和昌 溫馨接送情

黃和昌是目前高市警局最資深駕駛，他於一九七九年十一月就到交通大隊服務，擔任大隊長司機至今四十年，從沒有肇事紀錄，為人和善，工作更是任勞任怨，始終秉持著工作的責任心，警察局長李永癸得知他將屆齡退休，既高興又不捨，特地前往交大致意並送上祝福。

多位歷任大隊長 回娘家歡送他退休

現任大隊長陳文耀為表彰黃和昌工作期間優異表現，昨天致贈紀念品，表達最誠摯的祝福與敬意，並歡迎他隨時回娘家。

離別前夕，陳文耀特地邀請歷任交通大隊長回娘家與老司機相聚，包括前台北市政府警察局局長黃昇勇、保安警察第一總隊總隊長陳福榮、警政署督察室專門委員汪忠榮、警政署督察室督察塗馬慶、警政監黃耀煌、後勤科長陳宗武等歷任大隊長。

黃和昌表示，四十年來能有機會平安接送大隊長們，現在要退休了又獲這麼多大隊長們的祝福，感到非常幸運和開心。

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