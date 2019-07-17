前鎮漁港改造 預計九月規劃完成

2019-07-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在民進黨立委賴瑞隆爭取下，水利署及漁業署昨核定「高雄前鎮暨周遭漁港疏浚及景觀改造計畫工程」，總工程費一億元，農委會漁業署則補助七千八百萬元。預計今年九月規劃設計完成後，相關工程即可陸續招標、發包與施工。

總工程費一億 漁業署補助七千八百萬

前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，停泊漁船噸級最大，漁獲量最多，是擁有最多冷凍庫、最多遠洋新鮮漁獲的漁港，極具漁業、觀光、文化、教育和交通等潛力，是國際知名的遠洋漁港。

台灣最大的遠洋漁港 具觀光、交通等潛力

可惜的是，前鎮漁港的潛力長期被忽視，環境也亟待改善，立委賴瑞隆多次質詢爭取，並與高雄區漁會合作溝通，終於爭取到魚市場及周邊環境改善經費。

立委、區漁會合作 20年來首度大整頓

高雄區漁會表示，前鎮漁港及魚市場，已有二十年沒有大規模的改造。改造工程內容包括前鎮漁港環境改善一千六百萬元，魚市場改善三千四百萬元，旗津三個漁港疏濬五千萬元，預計今年九月規劃設計完成後，相關工程即可陸續招標、發包與施工。

朝日本東京原築地市場方向改造

賴瑞隆強調，前鎮漁港中期發展構想，預計九．二億元預算，農委會也原則同意支持，包括「批發魚市場大樓」七．七三億元、「漁產品多功能賣場暨物流中心」一．二億元、「前鎮魚市場屋頂景觀平台」○．二七億元等，合計約九．二億元。

賴瑞隆表示，前鎮漁港中期發展構想，將推動三級產業結合的遠洋漁港，透過新批發市場及多功能中心，朝日本東京原築地市場方向改造，輔導海洋產業高值化。

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