關懷失智者 平鎮認知休憩站開辦

2019-07-17

〔記者李容萍／平鎮報導〕由市府社會局指導、公益彩券盈餘分配基金補助的「平鎮區認知休憩站─真愛咖啡館」昨日開幕囉！即日起歡迎失智者及家屬來這裡「Take a coffee break」。

社會局長王安邦表示，依失智症盛行率（八．○九％）推估，截至去年底全台失智總推估人口已破廿八萬人大關，二○六五年將突破九十萬人；桃園市截至今年六月底止，六十五歲以上老人達廿六萬二八七六人，推估失智長輩約二萬一二六七人，社會局看見失智者、家屬及照顧者的需要，前年首創認知休憩站，並在認知休憩站新增「年輕型失智者就業服務」，年輕型失智者如有就業需求，可向各休憩站洽詢。

平鎮區認知休憩站由桃園市愛鄰舍協會開辦，攜手「幸福企業社」發展Lita咖啡，提倡「利他」精神，讓愛化作良善的循環，藉著咖啡的香氣，深入到社區各個角落，盈餘所得將用於關懷孩子與長輩，並規劃培訓社區失智長輩製作咖啡餅乾、沖泡咖啡及擔任高齡工讀生，藉此鼓勵失智家庭走出家門，參與社區活動。

其他六家認知休憩站，分別為桃園區天主教德來會「德來認知休憩站」、蘆竹區「桃園市歡喜學堂推廣協會」、中壢區「木匠的家認知休憩站」、大溪區雙福社會福利慈善事業基金會「憶啟漫聊大溪區認知休憩站」、八德區弘道老人福利基金會「不老夢想1124號」、龜山區桃園市失能老人關懷協會「浮島咖啡館」。

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