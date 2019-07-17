桃園航空城協議價購 地主怨價格低

2019-07-17

〔記者謝武雄／大園報導〕桃園市政府從十五日起至八月廿五日止，除週日外，每天在大園國中舉行桃園航空城區段徵收土地協議價購會議，兩天來與會的民眾認為協議價格過低，很多都在頭上綁上「不公不義」紅布條，大喊「市府不公義、漠視民眾權益、市府重估地價」，讓現場氣氛相當火爆；地政局長陳錫禎表示，地價是依相關規定查估，因為排除市場期待因素，所以各筆土地價格會有所差異。

陳錫禎說，市府是依照不動產估價技術規則相關規定，委託不動產估價師辦理查估，查估市價為正常價格，考量因素包含區域條件，並排除市場期待因素的影響，所以各筆土地價格會有所差異。

陳錫禎表示，協議價購價格是作為政府與民眾協議取得土地價格，並非徵收補償市價，未來區段徵收公告時，會依土地徵收補償市價查估辦法規定查估補償價格後，提交地價評議委員會評定，作為地主未來領取抵價地權利價值換算依據。

市議員徐其萬表示，市府提供協議價購的價格與實價登錄差距很大，有的甚至只有實價登錄一半左右，事實上，航空城區段徵收，有九成以上地主選擇配地，只有少數零星土地或佃農無法選擇領地，才會選擇由政府價購土地，政府如可拉高協議價購價格，對整體成本增加不多，又能照顧佃農等弱勢族群。

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