噪音科技執法 桃園一週一次揪改裝車

2019-07-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕改裝車經常半夜橫行、擾人清夢，市府環境保護局上月起祭出科技執法，運用噪音偵測照相揪出改裝車，同時配合警方攔檢，盼雙管齊下能整頓改裝車亂象；環保局指出，科技執法上路以來已出動四次稽查，經不斷改善系統，拍下的照片可開出檢驗通知單的比率已大幅提升，第一次僅二．二四％，第四次已達卅二％，環保局會持續調整系統，並採一週一次的科技執法稽查頻率，讓改裝車無所遁形。

可開驗車單比率 從2％升至32％

環保局指出，這四次的稽查地點都是鎖定在桃園區民眾常陳情的路段，首次稽查透過儀器抓取高噪音車輛，共拍下一○二六張照片，但實際僅開出廿三件檢驗通知單，經過改善系統，第二次科技執法將稽查噪音拍照的條件設定得更精確，只要超過八十分貝就會拍照，共拍攝二四六張照片，開出廿三件檢驗通知單。

環保局表示，經過不斷地修正，目前超過法規標準的八十四分貝才會按下快門，近兩次的科技執法稽查分別在本月四日及九日，於桃園區龍壽街二○二號前及中山路六八二號前，稽查時間為晚上十點至翌日凌晨四點，這兩次共拍下卅及五十張照片，並開出兩件及十六件檢驗通知單。

環保局表示，拍完照後會再以人力篩檢，確認車牌拍攝清楚且排氣管有改裝，即會開出檢驗通知單，由於到檢期限有一個月，將會在期限過後統計未到檢台數及到檢後不合格數據，檢視成果。

民眾肯定 盼能擴大執法範圍

住在桃園鬧區的賴姓男子表示，改裝車經常半夜出動讓人難以入眠，肯定環保局運用科技執法，將改裝車主繩之以法；住在大溪區的謝姓男子則說，家附近也常有一大群改裝車經過，盼環保局可以擴大科技執法範圍。

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