苗市「市二」變更通過 擬建兩里活動中心

2019-07-17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市「市二」市場用地，隨著時代變遷，傳統市場已漸不符民眾購物需求，苗栗市公所透過都市計畫，將市二變更為機關及廣場用地，昨獲行政院內政部都市計畫委員會審議通過，將興建嘉盛及嘉新社區活動中心兼長照中心。苗栗市公所表示，明年將編列經費，並向行政院衛福部爭經費設置。

苗栗市公所主秘邱宏宬指出，「市二」市場用地位在苗栗市嘉福段共有五筆土地，約○．一八四公頃，產權為苗栗縣政府及苗栗市公所所有，現由苗市所管理，基地目前整地完成未開闢使用，僅部分做停車場用途。

邱宏宬說，隨著時代變遷，考量周邊地區皆為住宅使用，並無設立零售市場需求，經與居民召開說明會討論，由於嘉盛、嘉新里目前無社區活動中心，里民期盼能變更設置活動中心使用，苗市所於二○一七年十月向苗縣府提出將「市二」變更為機關及廣場用地，獲苗縣府都委會審議通過。

邱宏宬表示，內政部都委會昨已通過此變更案，感謝苗縣府全力支持，用地除興建嘉盛及嘉新社區活動中心，另配合衛福部長照十年二‧○計畫政策，將設立「社區整合型服務中心」提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元服務，明年將編列四千多萬興建兩里活動中心，並向衛福部爭取經費挹注長照計畫。

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