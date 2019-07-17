《苗栗》頭份交流道易塞 公路總局擬拓寬中華路

2019-07-17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕省道台一線苗栗縣頭份市中華路銜接中山高速公路頭份交流道，上下班時段車流量大，公路總局去年於南端北上路段增闢兩車道，有效紓解車潮，公路總局再規劃於下匝道的北端一百六十公尺路段進行道路拓寬，正處於委外設計階段，後續待查報、拆除沿途約卅戶違建、佔用戶後，才會進場施工，期程未定。

去年北上路段增闢兩車道

頭份交流道鄰近市區，銜接中華路，為北上新竹重要交通樞紐，每逢尖峰時段，無論省道、國道皆塞成一團，用路人抱怨連連，去年苗栗縣政府淨空中華路北上於自強路至顯會路口卅二戶違建，公路總局進場施工，增設兩車道及人行道，分流北上及匯入交流道車潮。

今年五月，苗栗縣政府將交流道北側出口拓寬，增闢右轉車道，使原有三線道改為四線道，雖然讓直行與右轉車輛能先行分流，但匯入中華路北側路段時又只剩兩車道，與直行車輛爭道，交通問題依然難解。

規劃下匝道後拓寬160米長

公路總局正規劃於下匝道後北上往新竹的中華路至武昌街口，約一百六十公尺道路進行拓寬，原兩車道擬加擴八至十五米寬，預計新增一至二個車道、一人行道，目前正處於委外設計階段，確切施工期程未定。

公路總局苗栗工務段長陳禎康表示，初步評估沿線有近卅戶違建佔用道路，未來確定工期及細部規劃後，將請頭份市公所協助清點查報違建，擬比照南端施工模式，呼籲違規佔用戶先行自拆，或由苗栗縣政府協助排除後，公路總局同時進場施工。

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