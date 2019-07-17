《彰化》阿公倒車不慎 輾死一歲孫

2019-07-17

〔記者顏宏駿、湯世名／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉發生一起阿公倒車輾死一歲孫子的人倫悲劇！現年五十四歲經營洗車場的張姓阿公把客人的車子停妥準備洗車時，未料其剛在學走路的孫子滑著學步車來到車後方，張男不慎將其輾於輪下，經發現後送醫急救仍傷重不治。檢方昨天先相驗死因，肇事責任會再作後續釐清。

警方調查，孫子平日均安置在洗車場的鐵皮屋辦公間，最近開始學走路，阿公十五日剛從客戶手中領到車子，停妥後準備開始洗車，不料正在學走路的孫子，滑著學步車來到車後方，阿公因為視覺死角沒有察覺愛孫出現在車後，一個倒擋便將愛孫輾於車下。當時阿嬤在一旁洗另一部車子，驚見愛孫卡在右後車輪，趕緊將孫子抱起先送彰水路一間診所，因傷重再轉診至衛福部彰化醫院，可惜愛孫仍因為頭部受到重創回天乏術。

有雷達及顯影仍發生憾事

警方調查，肇事車輛是價格近二百萬元的進口車，具有全景倒車顯影及雷達感應功能，但阿公說，他並沒有看到，也未聽到後方有顯影的警示。警方認為他是一時疏忽而未注意到。

汽車百貨業者對此指出，就算有倒車雷達，也有可能車輛較高而未能感應，建議車主可加裝倒車影像，從車內中控台螢幕就可以看到車尾後方狀況，達到全方位的防護效果。目前找車行挖洞加裝兩眼到四眼倒車雷達，價位在三千元左右，若裝設倒車影像，則需連同車內中控台也一併更換成螢幕，價位從八千至二萬元不等。

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