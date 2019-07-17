電動自行車違規 彰化單月取締近2千件

2019-07-17

攔查工業區等處 違規者移工占八成

〔記者張聰秋／彰化報導〕輕巧又如機車般機動性高的電動自行車，由於不用考照就能上路，穿梭馬路自如，肇事率相對高，彰化縣加強執法取締和宣導，最近一個月已取締一八六四件違規案件，每日平均超過六十件，違規率高，警方突擊攔截工業區、風景區和火車站周邊，取締違規行為人，八成身分是移工。

今年一到六月，彰化縣電動自行車車禍案件共發生一二四件，造成一六七人受傷，肇事的原因，又以騎乘者不諳法令，未遵守交通規則為主，交通部統計近三年全台銷售超過廿萬輛，愈來愈多人將電動自行車作為機車的替代工具，間接提高肇事率。

交通部為此要求全各十三個縣市大稽查，彰化縣是其中之一，除了路邊稽查，還要針對工業區及風景區稽查周圍販售、租賃電動自行車業者加強宣導。

以逆向、行駛快車道、闖紅燈為多

縣警局交通隊從六月十五日到七月十五日取締近二千件，違規情況又以逆向行駛、慢車行駛快車道、闖紅燈、夜間未使用燈光，以及酒駕騎車和雙載為多，現況按照道路交通管理處罰條例規定，大都採最低罰三○○元到六○○元不等，情況最為嚴重的未戴安全帽，這項目前尚無處罰規定。

涉及改裝部分 經銷商須有出廠證明

縣府法制處消保官林秀蓮表示，依規定，電動自行車後座不能載人，稽查宣導結果，因電動自行車款項很多，每種款項規格有別，其中，部分電動自行車後座多了可供人坐的軟椅墊或後座踩踏板等，牽涉到後車能載人的疑慮，經銷商解釋，現況為廠商出產樣式，稽查小組請經銷商須向廠商索取出廠證明，經由照片比對證明未擅自變更裝置，否則日後販售可能衍生消費糾紛。

待新法上路 未戴安全帽及改裝將開罰

縣警局交通隊指出，現況「道路交通管理處罰條例」對於電動自行車改裝或未戴安全帽都沒有處罰規定，而已獲立法院三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，對於這部分有明文規定開罰，修正案預計今年九月公佈實施，以後未戴安全帽駕駛將會被開罰三○○元、未經核准擅自變更裝置也將會被開罰。

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