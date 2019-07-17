所得在全國墊底 南投縣府︰非全貌

2019-07-17

〔記者張協昇／南投報導〕 財政部統計二○一七年綜所稅申報資料，南投縣綜合所得總額平均數七十三．九萬元，在全國各縣市排名墊底，對此，南投縣政府指出，綜所稅之所得來源主要為薪資所得，申報資料不含分離課稅、免稅所得及政府移轉支出等，南投縣為農業縣，山多平原少，不利工商發展，就業者從事工業占比僅二九.○一％，但自營作業者卻占二一．○六％，高出台灣地區平均值一一．六％甚多，因此，這項平均所得統計，並非家戶所得的全貌。

自營者及老人多影響總額

南投縣政府主計處指出，另本縣老年人口占縣內總人口一七．一七％，在二十縣市排序為第三高，老年收入主要以移轉收入或儲蓄為主，這類收入多為免稅所得，也可能是拉低本縣綜合所得稅申報總額的原因之一。

縣府主計處強調， 觀察全國各縣市綜合所得總額平均數，低所得者皆為農業縣市，另高所得者主要為都會區，都會區擁有科學或工業園區，常有知名建案推出，能吸引高所得者入籍，所得水準因此產少不小差距。

南投縣政府也指出，縣府目前正積極規劃開發南投旺來產業園區、埔里微型產業園區、草屯手工藝智慧園區和竹山竹藝產業園區，並鼓勵大型企業到南投縣投資設廠，盼能帶動相關產業發展及創造就業機會，留住人口，以提升縣民薪資所得。

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