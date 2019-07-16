戒酒有新藥 再增「納曲酮」、「阿坎酸」

2019-07-16

記者陳鳳麗／南投報導

過度飲酒對身體造成的危害大，一旦成癮要戒酒更是漫長的路，台灣治療酒癮的藥物原本只有少數醫院申請使用「雙硫崙」，最近衛福部再核准草療等醫院專案進口「納曲酮」和「阿坎酸」兩項口服藥物，其中「納曲酮」可減少喝酒的愉悅感，「阿坎酸」可減少酒精戒斷的不適與渴求，若合併心理治療，可以提高戒酒率。

衛福部草屯療養院表示，大量飲酒可能導致酒精中毒，長期過量飲酒也可能導致酒精依賴，即變成酒癮，引發失能或提早死亡。

草療副院長丁碩彥表示，有酒癮的人想要戒酒，如果自覺只靠意志無法有效戒酒，就要尋求有設成癮治療科的醫院幫忙，由醫師提供適合的治療方法。

丁碩彥指出，治療酒癮有藥物和非藥物兩種方法，非藥物包括參加自助團體、心理治療等。而藥物治療部分，原本只有專案申請「雙硫崙（Disulfiram）」，最近衛福部核准草療等37家醫療機構使用專案進口的「納曲酮（Naltrexone）」和「阿坎酸（Acamprosate）」的口服藥，戒酒成功率將可提升。

草療成癮治療科醫師陳厚良則指出，原先在使用的「雙硫崙」，主要是抑制乙醛去氫酶，導致飲酒後產生嫌惡反應，像面潮紅、冒汗、噁心、嘔吐等症狀，增強酒精負向回饋作用，讓接受治療者不輕易喝酒，提供強烈抑制使用酒精的制約力。

新近核准使用的專案進口藥物「納曲酮」，是一種鴉片類藥物拮抗劑，可以減少飲酒後的刺激與愉悅的效果，減少對酒精的渴求。至於「阿坎酸」，則是可以減少酒精戒斷的不適與渴求。歐洲有多項研究顯示，這些藥物若能再合併心理治療，就能提高戒酒率。

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