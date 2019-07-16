女童竟解綠尿 沙門氏桿菌惹禍

2019-07-16

記者陳建志／台中報導

6歲林姓女童日前出現連續腹痛好幾天，並有發燒、上吐下瀉的症狀，媽媽趕緊帶到醫院急診，抽血檢查發現白血球和急性發炎指數飆高，尿液更呈現綠色，讓家人擔憂不已，經細菌培養才確認是沙門氏桿菌腸炎，所幸透過靜脈注射抗生素治療3到4天就出院返家，復元狀況良好。

長安醫院小兒科醫師陳震南表示，這名女童到院時，出現發燒、腹痛等症狀，尤其想進行尿液檢查時，發現尿尿呈現綠色，家人看到都嚇了一跳，一度懷疑是綠膿桿菌感染，經細菌培養才確診是沙門氏桿菌腸炎。

陳震南指出，一般正常人的尿液呈現淡黃色，且非常清澈，只要超出此種顏色，就可能是身體健康出現警訊，至於尿液會呈現綠色，除了細菌引起的尿路感染外，有可能吃下有鮮豔顏色的食物色素，以及服用某些胃藥與抗焦慮劑。

陳震南表示，經詢問女童家長，才告知因日前家裡冰箱壞掉，為了把裡面存放的食物儘快清掉，就隨意拿東西給小孩吃，研判因天氣高溫炎熱，造成沙門氏桿菌附著在食物上，因小朋友抵抗力較弱，因感染引發腸胃不適。

陳震南指出，沙門氏桿菌屬於糞口傳染的疾病，常出現在蛋製品、肉製品及乳製品上，有高達9成的民眾在誤食沙門氏桿菌後，會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹部絞痛、發燒等急性腸胃炎的症狀，大部分的民眾經休息後，約可在4到7天痊癒，但小孩、長輩、重大疾病患者，以及正在接受化療的民眾，因抵抗力較弱，嚴重時可能出現菌血症、敗血症，引發器官衰竭致命，千萬不可大意。

陳震南表示，沙門氏桿菌腸炎雖可怕，但可以預防，呼籲家中有小朋友的家長，應注意他們的衛生習慣，養成用餐前、如廁後勤洗手的好習慣，並避免食用未煮熟或不潔的食物飲水。若出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒等疑似感染沙門氏桿菌的症狀，要儘快就醫檢查，才能遠離沙門氏桿菌腸炎威脅。

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