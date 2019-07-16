勘災先鋒隊 虎尾空中保衛隊首航

2019-07-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕無人機應用範圍越來越廣，虎尾公所成立空中保衛隊，昨天首航，希望加速救災、勘災、環境保護等進度及效率，領先全國各鄉鎮市，以「上帝的視角」守護虎尾。

無人機巡查 清潔隊調度

無人機從軍事運用到電影拍攝愈來愈普遍，如今更跨足噴灑農藥等農業領域，有鑑於愈來愈難預測的極端氣候，虎尾鎮長丁學忠表示，無人機若能投入地方巡查行列，可以發揮更多元的用途，經獲得鎮代會主席林嘉弘等人支持，以虎尾鎮公所清潔隊領頭擔任地面特攻隊，再結合無人機成立空中保衛隊，緊密結合擔任救災、環保等急先峰。

救災、環保 現階段重點

丁學忠強調，現階段將接受清潔隊調度，以地方救災、搜救及環保為重點，並希望全面資源整合，透過空中守護隊空中拍攝，捕捉虎尾之美、大力行銷。

成員義務職 操作經驗豐

虎尾公所空中保衛隊成員目前包括吳旻璋，無人機飛行年資五年以上，操作經驗豐富，經常協助地面拍攝工作；陳建良飛行年資五年以上，前年曾協助莿桐民眾落水救災，今年五月協助北港女兒橋落水民眾救災，擔任雲林飛友隊隊長，救災經驗豐富；方俊傑飛行年資三年以上，三名隊員全都是義務職，且由虎尾公所清潔隊統一調度。

吳旻璋表示，加入保衛隊能救人救災，很有社會參與感，丁學忠歡迎大家提供各種畫面資料，只要一收到有異狀，就會指示各相關單位立即處理。

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