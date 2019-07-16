見證城市質感 衛武營奪國際建築獎

2019-07-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心啟用迄今八個多月，獲外媒報導超過百篇，近來更擊敗中國北京嘉德藝術中心、英國皇家音樂學院劇院等，一舉奪下文化劇場類最佳觀眾票選獎、評審獎及榮譽獎三大殊榮。

獲最佳觀眾票選、評審及榮譽獎三殊榮

衛武營是全球最大單一屋頂劇院，前年獲得國際空間設計大獎Idea-Tops Award的數位建築獎、去年奪下Taiwan Design Best 100年度建築及空間規劃獎項，更獲得外媒報導超過百篇，如美國《紐約時報》、英國《衛報》，更獲選二○一九度假勝地熱門榜，是全球四十個值得一遊地區。

臉書社團酸韓的摩天輪 犧牲城市形象

臉書社團「高雄好過日」表示，衛武營開幕半年時就吸引超過十萬人次入場欣賞演出，洗刷高雄又老又窮、沒飯吃不會看歌劇的抹黑，得獎成為耀眼藝文之星，印證城市質感需要長時間累積，是邁向國際城市漫長而踏實的轉型過程，逐漸找回高雄的驕傲與榮耀；不忘酸市長韓國瑜譁眾取寵的愛情摩天輪、光頭節等是炒短線犧牲城市形象的操作。

衛武營榮獲2019 A+Awards建築大獎，擊敗中國北京嘉德藝術中心、英國皇家音樂學院劇院與新演奏廳、英國切斯特Storyhouse、法國梅斯羅伯特舒曼會議中心等，替台灣在國際舞台發聲。

衛武營表示，非常榮幸能獲得這個國際殊榮，得到全球的關注跟喜愛，做為眾人的藝術中心，致力成為這塊土地的一份子，除了透過建築硬體吸引世紀目光，更期許製作和引進更多優質精彩節目，成為連結國際與台灣的重要平台。

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