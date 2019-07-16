紅綠燈週期縮短 桃園今夏擴至91路口

2019-07-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕氣溫持續飆高，全台熱成紅番薯，為減少機車騎士停等紅燈時受烈日酷曬之苦，市府交通局從二○一六年推動「夏季限定時制計畫」，實施短週期號誌措施，受到廣大歡迎，今年除了對去年十四處週期一百八十秒的路口續辦外，更擴大納入台一線、台一甲線等七十七處週期超過一百二十秒的路口，共有九十一處路口即日起到八月底縮短號誌週期。

造福機車族 去年選定14處

交通局指出，二○一六年八月起試辦六處路口縮短紅綠燈週期、第二年增為十處，去年因氣溫飆高，提前於七月上路，並擴大為十四處路口，包括桃園區大興西路、國際路口，三民路、成功路口，長壽路、成功路口；中壢區高鐵南路、中豐北路口；平鎮區中豐路、環南路口；楊梅區中山北路、環東路口；龍潭區中豐路、東龍路口；蘆竹區南竹路五段、愛國一路口，新興街、文新街口；龜山區文化一路、文桃路口；大園區台三十一線、正東路口；觀音區大觀路四段、中山路一段路口；大溪區台六十六線、永昌路口；八德區廣福路、永豐路、廣興路口。

交通局運輸資訊中心主任李慶憲表示，紅綠燈週期長短取決於路口的交通流量，流量大的路口週期就會比較長，由於路口號誌調整會影響到鄰近路口交通流量，因此沒對所有號誌秒數長的路口一併實施，去年選定的十四處路口為紅綠燈週期達一百八十秒至二百二十秒不等，平均每處減少四十秒的停等時間。

今年再多77處 平均減10秒

李慶憲說，這項措施實施後受到機車族一致好評，今年決定擴大於台一線、台一甲線、縣道一一四及縣道一一五等路段實施，將七十七處週期超過一百二十秒的路口，於離峰時段縮短各路口主幹道紅燈停等秒數，平均減少十秒，體貼機車騎士停等紅燈時免受長時間日曬；詳細實施路口可至交通局公告資訊查詢。

有人力挺 有人促設遮陽棚

對於交通局推動的措施，民眾有不同看法。賴姓騎士表示，官員很少騎摩托車，不懂烈日下騎摩托車的人有多熱，與其縮短紅綠燈秒數，不如設置遮陽棚較有幫助；鄭姓騎士則說，天氣炎熱，有些騎士會穿長袖，停等紅燈時會停在樹蔭、天橋下遮陽，對於市府的體貼措施，應多給予鼓勵。

李慶憲說，考量各類型車輛高度不同，且全市有三千五百處路口，目前並無設置計畫。

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