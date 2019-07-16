新竹特教學校旁校地 縣府閒置11年挨批

2019-07-16

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣數個社福團體由議員吳旭智、竹北市民代表蔡蕥鍹陪同，昨聚集國立新竹特殊教育學校旁閒置地，共同質疑縣府「強佔」特教學校零點四五公頃用地，十一年來卻無規劃，在寸土寸金的高鐵特區任其荒蕪至今，十分離譜，希望縣府重新啟動竹縣特殊教育資源中心的計畫！

縣府︰爭設特教資源中心未果

縣府副處長蔡淑貞表示，此文特用地權屬縣府，並無強佔，且未來用途仍規劃作服務特教生使用。縣府曾陸續提出區域和竹縣特教資源中心興建計畫向中央爭取補助，但教育部國教署回文建議先就受少子化影響減班的學校教室活化等方式辦理；不過，考量近年早療需求日增，未來擬結合社會處資源納入早療服務需求，持續向國教署爭取補助興建特教資源中心。

包括前新竹縣智障福利協進會理事長詹常宗、竹縣希望無限關懷協會理事長劉興藻、竹縣天使關懷協會理事長張仁忠等社團代表，一同高呼「支持荒地變好地」、「特教生不是次等學生」等口號，要求縣府重視特教孩子與家長的需求，儘快活化這塊閒置地。

社福團體盼活化 造福特教學生

詹常宗表示，新竹特教學校用地原為交通部竹北高鐵新竹站特定區內都市計畫文特用地，在他等奔走下，教育部決定籌設特教學校，以完成「一縣市一特教學校」的目標；交通部二○○七年十一月同意無償撥用該地予縣府，縣府提供土地使用權，交由教育部管理。但特教學校建校後，縣府卻在二○一○年三月向教育部協議拿回其中零點八九公頃土地，二○一五年再撥回零點四四公頃給學校興建風雨操場，但剩餘的零點四五公頃土地缺乏後續規劃，荒蕪至今！

吳旭智無奈舉例，縣內特教資源十分不足，曾服務過一個自閉症孩子需要安置的個案，他打了許多電話，但縣內現有單位都無法安置，鄰近縣市卻有三個地方可以安置，前提是個案的戶籍必須搬到該縣市，讓家長無奈「是要逼他離開新竹縣嗎？」

蔡蕥鍹指出，教育處資料顯示，竹縣經鑑定的特教生有三千一百二十三人，竹北市有一千零二十人，顯見亟需特教資源挹注。縣府曾在二○一七年提出設立竹縣特教資源中心的構想，卻礙於縣府負債缺乏經費無疾而終，希望縣府加快腳步，別再漠視特教生的權益！

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