頭份夜市今掛牌 公所打臉不合法

2019-07-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市蟠桃國小後方公園預定地，近來有夜市業者進駐施工整地，並公開招商收租、更宣稱用地一切合法，將於今日掛牌，但經查證，苗栗縣政府工商發展處近日才發函業者勒令停工，主管機關頭份市公所也從未收到業者的申請，強調若夜市「先斬後奏」，將研議以相關法規裁處。

業者招商秀公文 指週四開幕

該片空地為公共設施保留地，預定將闢建為公園，夜市業者近期於招商說明會時表示，已進行施工整地，將會有逾百個攤商進駐，每格位的租金半年六千元不等，預定今掛牌、本週四開幕，業者還在招商會場上出示苗栗縣政府及頭份市公所的公文，再三強調一切合法。

但經查證，苗縣府公文僅指示業者須向頭份市公所洽詢有無徵收及開闢計畫，並提出土地使用申請。頭份市公所的公文則回應業者，五年內無徵收使用計畫，但業者仍須依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」提出申請。兩份公文皆未證明夜市經營合法。

頭份市公所主任秘書王森龍說，公設保留地可作為臨時攤販集中區，但一切皆須依規定申請，且由於該址鄰近住宅、學區，地方對交通、環境等問題仍有疑慮，即便業者提出申請，公所仍要審慎審核，是否核准都在未知數，何況至今仍未收到業者提出的正式申請。

公所沒收到申請 已勒令停工

王森龍強調，雖苗栗縣未設攤販自治條例，但若業者「先斬後奏」，不排除以都市計畫法相關規範予以裁處；苗縣府工商處指出，本月四日接獲違建查報，隔天隨即發文勒令停工，廿九日前業者須提出補照程序，但若業者仍持續施工，則可先依建築法送辦。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法