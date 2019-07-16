被狗追 馴犬師︰別轉身跑

2019-07-16

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕須家訪的社工或居服員，跟郵差一樣都是被狗吠或追咬的常客，伊甸社福基金會昨日邀請馴犬教練段傳仁傳授防狗追的方法，段傳仁表示，騎車被狗追時千萬不要加速快逃，而應停下面對狗兒對他大聲喝斥，或將裝空鋁罐的袋子丟向狗兒，打開雨傘、把包包或衣服外甩，都能讓狗兒嚇到，不敢再接近。

段傳仁向南投縣伊甸社福基金會表示，不管是家犬或流浪犬追機車或腳踏車騎士，騎士都要立即停車，千萬不要害怕而加速逃走，因為背對著狗就給狗兒「我勝利了！」的訊號，反而會以勝利之姿繼續追。

段傳仁也依據動物心理學的原則，提供社工們改變狗兒行為的三種模式，即忽略、阻斷、替代行為。忽略就是不理會其追與狂吠，阻斷便是要嚇阻其繼續追或吠叫，替代行為則是在牠不追不叫時，可考慮給予飼料或肉乾等獎勵，讓牠知道不追不吠就有好處。

依據這三項改變行為模式的原理，段傳仁提供了預防被狗追吠的「三個」口訣，第一個NO，是不加速逃跑；第二個NO，是阻斷其追吠行為而大喊「NO」（不可以）；第三個NO，不背對狗而是眼睛看著狗兒慢慢後退離開。

段傳仁也說，搭配第二個NO，可在機車置物籃放雨傘、一袋空鋁罐，在大聲喝斥時，可再把裝鋁罐的袋子丟向狗兒，或拿出傘並打開，即使沒有帶這些東西，甩包包或甩衣服都可達到嚇阻作用。

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