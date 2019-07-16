《新北》弱勢青少年拚自立 創業賣雞蛋糕

2019-07-16

〔記者周湘芸／新北報導〕新北少年培力園在泰山區明志路創立「貓培你飛 雞蛋糕餐車」，提供弱勢青少年自立創業的學習管道，雞蛋糕餐車目前由五位青少年及社工協助經營，每週二到週五在「新北少年培力園」的據點前販賣，邀請民眾捧場，鼓勵弱勢青少年自立自強。

新北市少年培力園是市府社會局於二○一五年委託更生少年關懷協會辦理的少年中心，一年服務一萬四千多人次，提供烘焙職訓、縫紉、寵物用品製作等課程，協助經濟弱勢或家庭功能失衡的青少年能自立生活。新北少年培力園主任莊宛蒨指出，未來還將推出精工課程製作飾品，讓青少年以「貓培你飛」做為品牌，走向文創市場。

「貓培你飛 雞蛋糕餐車」目前由五位青少年及社工協助經營，每週二到週五在明志路一段三五○號的「新北少年培力園」據點前販賣，每人每小時工資一五○元；莊宛蒨表示，餐車一天最多可賺兩千元、最少四百元，因為停靠騎樓，常被檢舉開單。

今年即將升高一的「小豪」是餐車的「老闆」之一，因為接觸雞蛋糕餐車，對烘焙、餐飲產生興趣，已選擇高職餐飲科就讀，他也參與不少關懷長者的活動，表示有能力也要幫助有需要的人；也共同經營餐車的「佳佳」，就讀輔仁大學進修部，白天到餐車幫忙備料，下午再到學校上課，她說，不但學會製作雞蛋糕，也學到經營管理、成本計算等概念。

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