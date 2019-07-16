《新北》停擺3年 板橋介壽、新店廣明都更案續審

2019-07-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市副市長許志堅因為幫助建商快速通過都更案而收受賄賂，今年三月被判刑十年定讞並入監執行，涉案的板橋區介壽段與新店區廣明段兩件都更案，在案發後被市府暫停審議程序，至今停擺三年多，依據法院判決結果，許志堅的收賄事實與都更案無關，市府都市更新處七月已發文給兩案的申請人，通知案件繼續審議。

許志堅收賄事實與都更案無關

都更處指出，板橋區介壽段的都更案位於中山路一段五十巷與民族路街廓，距離捷運府中站約三百公尺，鄰近府中商圈，基地面積約一二七五平方公尺（約三八六坪），其中市有地面積一二六六平方公尺，公有地佔整體比率九十九％，土地使用分區是商業區，預計興建地上十九層大樓，二○一三年財政局辦理公開甄選作業，由樂揚建設取得最優先申請人資格，估計全案總銷售金額二十四．五億元，市府可分回價值約十七億元的房地。

新店區廣明段都更案位於新店區北宜路一段、能仁路口，鄰近新店國小，基地面積五九五一平方公尺（約一千八百坪），距離捷運新店站約六百公尺，土地使用分區是住宅區，範圍內多為老舊磚造或鐵皮屋，巷道狹小，寶興建設二○○八年起申請都更，預計興建地上二十九層大樓。

7月初都更處已發函通知

都更處主任秘書李擇仁表示，當初兩案因為進入司法調查，暫停審議程序，依據法院判決結果，許志堅涉及不違背職務收賄罪，意為行賄事實與都更案並無直接關聯，七月初都更處已發函給兩案的最優先申請人，通知案件繼續審議，不須撤案。

李擇仁說，新店廣明段在二○一三年十二月申請權利變換計畫，經新北市都市更新委員會大會審議通過，但尚未發布實施，因當時的會議主席是許志堅，將請申請人再次提送大會討論並確認內容；板橋介壽段在二○一四年申請事業計畫及權利變換計畫，已召開兩次專案小組會議，將請申請人繼續提送小組審查。

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