塔山電廠機組跳脫 金門萬餘戶停電

2019-07-16

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣昨晚六點五十九分發生大規模停電，最多有一萬二六五九戶受到影響，約佔大金門用戶的三分之一，許多民眾摸黑煮晚餐或用餐，抱怨不少。台電公司表示，停電原因是塔山發電廠系統故障，已漏夜搶修並持續復電中。

台電公司金門區營業處表示，晚間六點五十九分接獲停電通報，派員查修後，發現是塔山發電廠第六及第八號機組跳脫，引起低頻電驛動作，共有十一條饋線停電，最多有一萬二六五九戶受到影響，到昨晚八點多，停電戶數已降到九二六二戶。

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