《愛肝加油站》食道靜脈瘤沒症狀 肝硬化者須胃鏡追蹤

2019-07-15

文／許金川

Q：我父親知道有肝硬化二、三十年了，一直都有在肝膽科門診追蹤，4年前開始服用B肝藥物貝樂克，不過，前陣子卻因為吐血送到急診，才得知有食道靜脈瘤。

醫師告知我們食道靜脈瘤是肝硬化造成的，我的父親雖然有肝硬化，但是病況一直都很穩定，也有在服用貝樂克，請問為什麼還會食道靜脈瘤破裂大出血呢？ 對於肝硬化，有什麼新的特效藥嗎？

A：肝臟硬化後，會衍生出一些相關的合併症，食道或胃的靜脈曲張就是其一，由於肝硬化後肝內的門靜脈壓力增高，要回到肝門靜脈的血流阻力變大，只好另尋他路形成側枝循環，大部分的血液因此回流到食道或胃的靜脈，進而產生所謂的食道或胃的靜脈曲張，亦稱為食道（胃）靜脈瘤。

雖然您父親的肝硬化情況穩定，但因為食道靜脈瘤沒什麼特殊症狀，很多患者都是因為口吐鮮血或解黑便，胃鏡檢查後，才得知食道靜脈瘤破裂出血了，因此，臨床上會建議肝硬化者最好要追蹤胃鏡，評估有無胃或食道的靜脈瘤，以及靜脈瘤是否有出血徵兆，必要時，可先做預防性的結紮術或用降門脈壓力的藥物，避免靜脈瘤的壓力過大而破裂出血。

至於長期服用B肝抗病毒藥物，是為了杜絕B肝病毒引起慢性肝炎，避免肝硬化再惡化下去，但是原本已經存在的肝硬化，並不會因此完全好轉消失，所以還是可能會出現肝硬化的相關合併症，除了食道靜脈瘤，也可能會出現腹水、脾腫大，嚴重者還可能會有肝性腦病變，又俗稱肝昏迷。

現階段對於肝硬化的治療，除了盡量控制引起肝硬化的根本病因，尚未有專門用來治療肝硬化，讓肝臟軟化回來的特效藥，肝臟移植還是目前唯一可以根治肝硬化的治療方式。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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