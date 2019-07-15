哺乳期用藥 把握4原則沒煩惱

2019-07-15

文／吳佩霖

母乳是媽媽送給孩子的第一份禮物，面對照護新生兒、日夜顛倒的生活，難免會有生病的時候，但哺乳媽媽常會擔心吃藥會影響乳汁分泌或寶貝的健康，可是不吃藥，又怕會延誤病情，到底該怎麼辦才好？

媽媽服用的藥物是否會被寶寶吸收，主要取決於藥品的特性與嬰兒的月齡、自身代謝能力。一般而言，分子量較大、水溶性高、蛋白質結合比率高、半衰期短的藥物較不易分泌到乳汁，同時大多數的藥物經母體吸收代謝後，實際上進入到乳汁的量僅存0.5-1%而已。

嬰兒4個月後，可逐漸添加副食品，此時母乳非單一食物來源，藥物對寶寶的影響也相對降低。除了癌症用藥、放射治療藥物、免疫抑制劑、鋰鹽、麥角鹼類（ergotamine），絕大部分藥物在哺乳期間是安全的，但需特別注意抗生素中的四環黴素類（tetracyclines）會引起牙齒永久性染色、奎諾酮類（quinolones）會影響兒童骨骼發育，這兩類藥物不建議哺乳時使用。

◎掌握幾個大原則，哺乳期用藥再也不是困擾：

●同成分藥物，若有外用或吸入型，可優先選用，減少藥品分泌到乳汁中的量。

●大多數藥物在服用後1-3小時內濃度最高，因此可哺乳後馬上服藥，或吃藥前先擠出乳汁備用。

●使用單一成份藥物比複方藥物（如：綜合感冒藥、普拿疼加強錠）來得適當。

●上市時間較久的老藥比新藥適合，因其使用經驗與安全性報告較充足。

不論中藥、西藥或成藥，用藥前須告知醫師或藥師目前正在哺乳，讓醫師選擇較安全、符合需求的藥物；另外，有任何疑問，可參考哺乳期用藥安全相關資料庫：LactMed，亦有app可下載查詢，了解哺乳期間用藥安全，媽媽放心、寶寶開心。

（作者為台南市立醫院藥師）

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