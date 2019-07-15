釣到「垃圾魚」隨地扔 埤塘邊臭翻

2019-07-15

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣朴子市牛挑灣埤風景秀麗，吸引釣客垂釣，但社區居民最近發現釣客將俗稱「垃圾魚（清道夫魚）」的下口鯰釣起後，隨地棄置，埤塘岸邊佈滿數十條魚屍，在高溫下腐爛發出惡臭，引發環境衛生問題。

朴子牛挑灣埤 釣客煞風景

對此，朴子市公所主任秘書盧春霖說，將設置告示牌禁止釣客亂扔魚屍或垃圾，並請居民協助勸導釣客；嘉縣環保局長張根穆說，釣客隨意棄置動物屍體造成環境污染，可依廢棄物清理法處一千二百元以上六千元以下罰鍰。

環局：廢清法最高罰6千

嘉縣共好生活協會理事長陳建宇表示，上週參與「向農村學習—牛挑灣生態構築工作坊」課程，與居民繞行牛挑灣埤時，發現為數不少的下口鯰魚屍被棄置在埤塘岸邊，都已腐爛發臭，為免影響衛生環境，趕緊與學員沿著岸邊撿拾魚屍，學員建議向釣客宣導勿棄置魚屍，或請巡守隊巡視環境或定期回收魚屍做肥料，循環利用。

居民：最多曾見上百魚屍

當地居民說，牛挑灣埤以往有不少鱅魚（大頭鰱）、台灣鯛、草魚等，曾辦過釣魚比賽，近年來才出現下口鯰，釣客到此垂釣，因下口鯰不適宜食用，有釣客釣起後就隨意棄置，數量多時曾見上百條魚屍堆放岸邊，長滿蛆蟲，蒼蠅飛來飛去，惡臭難聞。

嘉縣府農業處漁業科長張建成指出，外來種的下口鯰原是民眾飼養來吃魚類排泄物或沉澱物，後來被棄置到河川或埤塘，因無天敵，大量繁殖，呼籲釣客釣起後務必自行帶走，勿隨地棄置，以維環境衛生。

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