斗六長者食堂 每人每餐10元

2019-07-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所為提供長輩中午用餐，鼓勵銀髮族走出家門，積極輔導社區設立長青食堂，加碼補助每人每餐餐費廿元，並將密集及加速設置；市長林聖爵表示，加上衛福部及縣府補助卅元，老人家每餐只要負擔十元，就能享用美味餐點。

供餐基準1餐60元

雲林縣目前有逾九十處長青食堂，加上麥寮鄉公所自辦的廿個社區共餐，全縣每天有近八千五百名長輩在社區共餐。

過去斗六市推動長青食堂的腳步相對較慢，林聖爵上任前全市只有兩個長青食堂，上任後於三月成立林頭長青食堂，現在又成立長安食堂，未來榴中、十三、施瓜寮及深圳社區將跟進開辦供餐。

林聖爵說，長青食堂供餐基準一餐約六十元，衛福部及縣府每日補助卅元，公所加碼補助廿元，斗六市長輩用餐只要負擔十元，希望能鼓勵更多社區開辦食堂；長青食堂除有供餐功能，也能鼓勵長輩走出家門參與社區活動，增加長輩間互動，達到身心都健康的效果。

長安社區發展協會理事長劉省印表示，長安社區原本就是社區關懷據點，過去每個星期供餐一天，有卅名長者固定參與用餐，開辦長青食堂後，參與的長者增加至五十人以上，未來平日五天都有供餐。

補助鼓勵社區開辦

斗六市公所指出，為鼓勵社區多開設長青食堂，如果食堂每週供餐五日，每月補助一萬兩千元；每週供餐四日，補助九千元；供餐三日補助六千元；備餐人數如果達卅一人以上再補助一名廚工薪資，每月一萬兩千元。

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